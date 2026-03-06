Come ha reagito Eddie Brock all'ultimo posto in classifica a Sanremo | Era il mio sogno e mostra il tatuaggio
Eddie Brock ha commentato con ironia il risultato ottenuto al Festival di Sanremo 2026, dove si è classificato all'ultimo posto. Durante un'intervista televisiva ha scherzato sulla sua esperienza, sottolineando che partecipare era già un sogno, e ha mostrato un tatuaggio che avrebbe legato a quell’occasione. La sua reazione ha suscitato alcune reazioni sui social e tra il pubblico.
