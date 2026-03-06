Combinata nordica Korhonen batte Hagen in volata a Lahti e si prende la prima vittoria in Coppa del Mondo

Minja Korhonen ha vinto la gara di Gundersen individuale di Lahti, durante la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La concorrente finlandese ha battuto Hagen in volata, conquistando così la sua prima vittoria in questa stagione. La competizione si è svolta oggi, con i partecipanti che si sono sfidati sia nella prova di salto che in quella di fondo.

Minja Korhonen fa il colpaccio e vince la Gundersen individuale di Lahti in occasione della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Primo successo in carriera nel circuito maggiore per la giovane finlandese, che si è esaltata sulle nevi di casa battendo in volata la dominatrice della disciplina Ida Marie Hagen al termine del segmento di fondo sulla distanza dei 5 km. Korhonen, seconda dopo il salto sul trampolino piccolo con un distacco di soli 6? dalla statunitense Alexa Brabec e soprattutto un vantaggio di 50? su Hagen, ha avuto il merito di leggere alla perfezione la gara di fondo risparmiando energie preziose nel primo giro (riportandosi progressivamente su Brabec) per poi dare tutto negli ultimi due chilometri dopo il ricongiungimento della formidabile fondista norvegese.