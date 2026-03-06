Combinata nordica | Jens Luraas Oftebro vince a Lahti Johannes Lamparter si prende la Coppa del Mondo

A Lahti si è conclusa la penultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica maschile con la gara sulla pista di Salpausselkä HS130. Jens Luraas Oftebro, campione olimpico, ha conquistato la vittoria mentre Johannes Lamparter si è aggiudicato la Coppa del Mondo. La competizione ha visto protagonisti gli atleti impegnati nella combinata nordica in Finlandia.

Penultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile in Finlandia. A Lahti è andata in scena la Gundersen dal Large Hill Salpausselkä HS130, la vittoria è andata al campione olimpico Jens Luraas Oftebro. Trionfo per la famiglia Oftebro: secondo infatti a 3"3 chiude il fratello Einar Luraas Oftebro. A completare il podio il padrone di casa Ilkka Herola, vincitore nella tappa di Bad Mitterndorf. Può gioire, nonostante la quarta posizione, Johannes Lamparter: l'austriaco conquista la Coppa del Mondo con una gara di anticipo, vantaggio che diventa incolmabile. In casa Italia il migliore è Aaron Kostner che chiude in ventisettesima posizione.