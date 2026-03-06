Comandante della Pm il sindacato | Il Tar si è espresso ora contano le competenze

Il Tar della Toscana ha confermato che il bando per le selezioni del nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo, in sostituzione di Aldo Poponcini, è legittimo. Il sindacato ha commentato che ora le competenze sono decisive, dopo la decisione del tribunale. La questione riguarda quindi il procedimento di selezione e la validità del bando.

Il Csa Ral: "In caso di nomina di soggetto privo di esperienza specifica, ci riserviamo sia la coltivazione del ricorso, sia l’eventuale impugnazione presso il Consiglio di Stato" Il Tar della Toscana ha stabilito che il bando per le selezioni del nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo, successore di Aldo Poponcini, è perfettamente legittimo. La notizia è arrivata all'indomani dell'udienza, tenutasi il 5 marzo, durante la quale è stato esaminato il ricorso da parte del Coordinamento sindacale autonomo Regioni autonomie locali. “Il Csa Ral prende atto di come il Tar, in questa fase preliminare, ritenga che “le prove concorsuali paiono idonee ad assicurare la selezione di soggetti dotati delle necessarie competenze, puntualmente descritte nell’art. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

“Bando per il comandante della PM: selezione rigorosa e rispetto della legge i principi ispiratori. Il Tar ci ha dato ragione”Arezzo, 6 marzo 2026 – “Bando per il comandante della PM: selezione rigorosa e rispetto della legge i principi ispiratori.

Nuovo comandante della Municipale. Il Tar dà ragione al Comune: "Il bando è legittimo"Dopo il ricorso presentato dal sindacato Csa arriva il pronunciamento da parte del tribunale amministrativo della Toscana che, di fatto, conferma...

