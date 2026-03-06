Una base in Iran è stata colpita, con militari italiani presenti tra le forze schierate. La installazione ospita la Kuwait Air Force e l’United States Air Force, che utilizza la struttura come sede del 386th Air Expeditionary Wing. La presenza di varie forze armate evidenzia l'importanza strategica del sito, che si trova in una regione di grande rilevanza militare e geopolitica.

È accaduto di nuovo. La base di Ali al Salem in Kuwait, dove si trovano anche i militari italiani, è stata nuovamente colpita la notte del 5 marzo. “Di nuovo” perché questa base era già stata colpita dagli iraniani sabato scorso, giorno in cui Usa e Israele avevano deciso di avviare l’operazione contro Teheran, operazione da Tel Aviv battezzata “Ruggito del leone”. A quanto si è appreso nel mirino sarebbero finiti i rifornimenti di carburante e si è per questo verificato un vasto incendio. Non ci sarebbero feriti tra il personale italiano, per il quale già dai giorni scorsi è stata disposta una parziale evacuazione, con un movimento di 239 militari verso l’Arabia Saudita: dei 321 ne rimarranno 82. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Colpita dall’Iran Ali al Salem, dove sono schierati anche militari italiani. Ecco le caratteristiche della base

Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito...

Leggi anche: Sì della Bulgaria a una base Nato a Kabile: sarà gestita da militari italiani e bulgari. Ecco le caratteristiche

Tutto quello che riguarda Colpita dall'Iran Ali al Salem dove....

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; IRAN: È MORTO ALI KHAMENEI, UCCISO NEI RAID ISRAELO-STATUNITENSI. PROSEGUONO LA GUERRA DI AGGRESSIONE E LA RISPOSTA IRANIANA.

Iran: 'Colpita una petroliera Usa'. Esplosioni a Teheran, Qatar e BahreinLe autorità curde smentiscono l'ingresso di curdi-iracheni in Iran. Axios: 'Non è chiaro se l'offensiva possa essere lanciata nelle prossime settimane'. Carney non esclude la partecipazione militare d ... stabiachannel.it

Guerra in Iran: fuoco dal cielo al mare. Affondate 9 navi di Teheran. Colpita sede dei Pasdaran. Petroliere bloccate a HormuzIn un frame un momento dell'esplosione che si è verificata ieri, 28 febbraio 2026, a Palm Jumeirah, a Dubai WASHINGTON - Ci vorrà un mese. O forse due per ... firenzepost.it

Le immagini del bunker sotterraneo della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sotto il complesso della leadership iraniana, smantellato durante un attacco dell'esercito israeliano, in una video animazione fornita dall'esercito israeliano - facebook.com facebook

La Repubblica islamica è un sistema costruito per sopravvivere alla morte di un singolo uomo. Ma la morte di Ali Khamenei non è una successione, è la fine di un’era. Per 47 anni, ha fatto da tappo a ogni ipotesi di cambiamento. Il prossimo Iran può assomigli x.com