Clonazione digitale | il profilo di Ansuini usato per truffe

Il profilo Instagram di Paola Ansuini, ex portavoce di Mario Draghi e attuale responsabile comunicazione della Banca d’Italia, è stato oggetto di clonazione digitale. Il profilo è stato utilizzato per compiere truffe online, sfruttando l’identità digitale della donna. La situazione ha attirato l’attenzione su questo caso di inganno digitale.

Il profilo Instagram di Paola Ansuini, ex portavoce di Mario Draghi e attuale responsabile comunicazione della Banca d'Italia, è stato compromesso da una clonazione digitale. La truffa mira a proporre investimenti finti sfruttando la reputazione di figure istituzionali autorevoli. L'attacco colpisce chi ha un curriculum solido per indurre in errore i follower. I criminali informatici hanno replicato l'identità sociale della funzionaria per diffondere offerte finanziarie inesistenti. Ansuini ha confermato personalmente il fatto attraverso le storie del proprio account verificato. Si tratta di una tecnica sempre più diffusa che mira al portafoglio dei cittadini ignari. 🔗 Leggi su Ameve.eu Sardegna, truffe con clonazione numero Carabinieri: allerta a Ossi, attenzione alle chiamate inaspettate.Un’insolita ondata di truffe sta colpendo Ossi, un piccolo centro del nord Sardegna, con i malviventi che si servono della clonazione del numero... Mugnano, il sindaco Sarnataro mette in guardia i cittadini: falso profilo utilizza la sua identità per truffe onlineIl sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro avverte i cittadini su un profilo falso che usa la sua identità per invitare a gruppi WhatsApp, con il rischio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Clonazione digitale. Discussioni sull' argomento Cos’è il ‘delivery scam’: la truffa digitale basata sulla manipolazione emotiva; Luca Ward brevetta la sua voce, il doppiatore contro gli illeciti dell’IA: così ha depositato un marchio sonoro; Luca Ward tutela legalmente la sua voce contro la clonazione con IA. WhatsApp clonato, allarme rosso: ti rubano il profilo e chiedono soldi ai tuoi contatti (ecco come difendersi)È bene stare attenti, rischiamo la clonazione del nostro profilo Whatsapp, ci sarà impossibile utilizzarlo e chiederanno soldi ai nostri contatti. Pensare di trascorrere una giornata senza usare ... macitynet.it Il reperto di duemila anni fa si sdoppia e diventa digitale. All'Antiquarium Turritano di Porto Torres è iniziata la scansione 3D della Maschera del Satiro, il volto di marmo romano rinvenuto alle Terme Maetzke. A cosa serve creare un "clone" virtuale dell'opera - facebook.com facebook