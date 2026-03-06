Clima instabile e irrigazioni Il progetto Csis

Il progetto Csis si concentra sui sistemi di irrigazione a scorrimento, che sono ampiamente utilizzati in molte aree agricole. Questo intervento mira a risolvere le criticità legate al clima instabile e alla gestione dell’acqua, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle irrigazioni. Sono coinvolti vari enti e tecnici che lavorano per sviluppare nuove soluzioni e tecnologie per ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche.

Affrontare i problemi dei sistemi di irrigazione a scorrimento, che caratterizzano buona parte del territorio attraverso la rete di canali, in un contesto climatico profondamente cambiato: a Cascina Pietrasanta si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza di presentazione dei risultati della prima fase del progetto Csis – Certificazione dei sistemi irrigui a scorrimento per la tutela della risorsa idrica e la ricarica della falda. Il Consorzio Est Ticino Villoresi, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e il supporto di Fondazione Cariplo, ha illustrato gli esiti delle sperimentazioni condotte nelle stagioni 2024 e 2025.