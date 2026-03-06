La stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo di biathlon è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste. La classifica generale si baserà su 21 gare in totale, senza variazioni nel numero di eventi rispetto alle stagioni precedenti. Eric Perrot si è aggiudicato la posizione di vertice nella graduatoria dell’individuale.

Lukas Hofer sfiora il podio nell'individuale di Kontiolahti: non basta il 2020. Perrot implacabile Lukas Hofer trova lo zero al poligono e si spinge fino ai piedi del podio nella 20 km individuale maschile.

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Eric Perrot vince la graduatoria dell’individuale

