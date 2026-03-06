civitanova classica piano festival un concerto per lanciare la stagione

Due pianiste provenienti dalla Georgia suoneranno in un concerto di anteprima della diciottesima edizione di Civitanova Classica Piano Festival. L’evento si terrà a Civitanova Marche e segnerà l’inizio della nuova stagione musicale. La serata vedrà esibirsi le due esecutrici, che interpreteranno brani di vari compositori, prima di dare il via ufficiale al festival.

Due pianiste georgiane per il concerto anteprima della diciottesima edizione di Civitanova Classica Piano Festival. Appuntamento domenica, all’Auditorium San Francesco di Civitanova Alta, per una manifestazione inserita all’interno della rassegna Essenze Femminili e che si svolge in concomitanza con la mostra "Sacrum Facere" della pittrice Cristiana Giacchetti, iniziativa organizzata come ogni anno dalla Pro Loco di Civitanova Alta. Nino Gvetadze (foto) e Tamara Licheli, artiste di caratura internazionale, saranno protagoniste di una serata che si aprirà con Johannes Brahms e la poderosa trascrizione per due pianoforti del Quintetto in Fa minore, capolavoro di tensione romantica e architettura monumentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

