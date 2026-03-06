Città Metropolitana Napoli in Consiglio nasce il gruppo Noi di Centro-Psl

Lunedì alle 12 si svolgerà nella Sala Borsellino della Città Metropolitana di Napoli la presentazione ufficiale del nuovo gruppo consiliare chiamato “Noi di Centro – Popolari Socialisti Liberali”. La cerimonia si terrà in presenza dei rappresentanti del gruppo, che si sono costituiti recentemente all’interno del Consiglio metropolitano. La sala si trova in piazza Matteotti, all’interno della sede della Città Metropolitana di Napoli.

Napoli, il Consiglio della Città metropolitana approva il Bilancio: manovra da 610 milioniUna manovra da 610 milioni di euro, e con una previsione di cassa di un miliardo di euro per il 2026.

Giro d’Italia, Napoli capitale del Centro Sud: in Città Metropolitana l’incontro con tutte le città di tappa tra sinergie e strategie di marketingSi è tenuto questo pomeriggio, nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti, l’incontro con RCS Sport e le città di tappa del Centro e del Sud...

Scuole di Napoli e provincia, incontro in Città MetropolitanaUn gruppo di studenti della sigla UDS (Unione degli Studenti) è stato ricevuto dalla consigliera metropolitana Delegata alla Scuola Ilaria Abagnale, insieme ... napolivillage.com

Città Metropolitana di Napoli: seminario nazionale Anci Educare alla Mobilità SicuraDomani venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 10:30 alle 13:30, si chiuderà la settimana della Città Metropolitana di Napoli dedicata alla sicurezza stradale con ... napolivillage.com

Realizzata con un finanziamento di 500mila euro della Città Metropolitana di Napoli, la nuova area di via Cuma a Bacoli potrà ospitare soccorritori, mezzi e strutture logistiche in caso di emergenza legata a rischio sismico, bradisismo o dissesto idrogeologico. - facebook.com facebook

Città Metropolitana Napoli a studenti e genitori: il liceo “Alberti” riapre il 12 marzo x.com