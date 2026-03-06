Circ-Uits dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici

Al Politecnico di Milano è stato sviluppato un progetto chiamato “Circ-Uits” che propone soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici. Il team di ricercatori ha lavorato per integrare i principi dell’economia circolare nei settori automotive ed elettronica di massa, con l’obiettivo di ottimizzare il riciclo e il riutilizzo dei materiali. La ricerca si concentra su tecnologie innovative per migliorare la gestione dei rifiuti elettronici.

Coniugare l'economia circolare con settori come automotive ed elettronica di massa è possibile. Lo ha dimostrato il progetto europeo Circ-Uits, appena concluso e partito nel 2023 grazie a un finanziamento di 6 milioni di euro da parte del programma Horizon Europe, con una squadra di partner accademici e industriali internazionali, coordinati dal DIG-Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.

