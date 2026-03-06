Cinghiale morto a Sassari | choc vicino all’asilo

Un cinghiale adulto è stato trovato morto in un’area verde di via Berlinguer, a Monte Rosello, nel centro di Sassari. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti e i passanti che si sono imbattuti nel corpo dell’animale vicino a un asilo. La presenza del cinghiale ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, creando un momento di sorpresa e preoccupazione.

Un cinghiale adulto giace privo di vita in un'area verde di via Berlinguer, a Monte Rosello, nel cuore di Sassari. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore del 6 marzo 2026, a pochi passi dall'asilo della zona e dalla carreggiata stradale. La scoperta ha scatenato un immediato dibattito sui social network locali, dove i residenti esprimono preoccupazione per la convivenza con questi animali selvatici. La carcassa è stata individuata tra l'erba alta, in una posizione che solleva interrogativi sulla causa esatta del decesso dell'esemplare. Le autorità competenti e il servizio veterinario sono attesi sul posto per gestire la rimozione e procedere alla bonifica dell'area frequentata dai bambini.