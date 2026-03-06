Cinghiale di 140 chili incatenato | 30 pecore salvate dal letame

A Gavorrano, in Maremma, un cinghiale di circa 140 chili è stato trovato incatenato, mentre nelle vicinanze sono state salvate 30 pecore da condizioni di sporcizia e letame. La scena ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali, che hanno intervenuto per gestire la situazione e mettere in sicurezza gli animali coinvolti. Sono ancora in corso le verifiche sulle circostanze dell’accaduto.

Una scena degna di un incubo si è rivelata a Gavorrano, nel cuore della Maremma grossetana, dove la natura selvaggia ha trovato un confine brutale. Volontari e forze dell'ordine hanno scoperto una proprietà agricola trasformata in un luogo di sofferenza estrema per gli animali. La scoperta, avvenuta nelle campagne di Caldana, ha portato al sequestro immediato di trenta pecore in condizioni disumane e al salvataggio di un cinghiale di 140 chili legato da anni. L'intervento, coordinato dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) e dalle autorità locali, ha messo in luce una realtà oscura che contrasta con l'immagine idilliaca del territorio toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu Maxi sequestro di droga a Catania: arrestati padre e figlio con quasi 140 chili di stupefacentiDurante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato un furgone a noleggio fermarsi davanti a un garage chiuso da una saracinesca. Leggi anche: Ambiente, dal letame all’acqua pulita: il biochar rimuove inquinanti tossici Una raccolta di contenuti su Cinghiale di 140 chili incatenato 30.... Peste suina africana, sequestrati 37 chili di carne di cinghiale fuorilegge a Reggio EmiliaReggio Emilia, 14 novembre 2024 – Sequestrati presso un albergo-ristorante dell’Appennino Reggiano 37 chili di carne di cinghiale per un valore commerciale stimato di 1.000 euro privi delle necessarie ... ilrestodelcarlino.it Le polpette di cinghiale, gustosi bocconcini di carne selvaticaORIGINI. «Ormai la carne di cinghiale è molto facile da trovare. Le polpette si possono fare sia al sugo che fritte». INGREDIENTI. «Carne macinata di cinghiale, uova, sale, prezzemolo, aglio e pan ... unionesarda.it