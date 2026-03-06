Cina e Russia verso un aumento di aiuti all' Iran

La Cina si prepara a offrire all'Iran supporto che include assistenza finanziaria, pezzi di ricambio e componenti per missili. La Russia sembra allineata in questa prospettiva, rafforzando i legami con Teheran. La possibilità di un aumento di aiuti da parte di Pechino e Mosca si fa strada, mentre le due nazioni si avvicinano all'Iran in ambito militare e finanziario.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Restano i timori legati alla stabilizzazione degli approvvigionamenti: anche se la guerra finisse improvvisamente, il riavvio della catena di approvvigionamento non sarà rapido Le dichiarazioni del presidente americano mettono il freno al prezzo del petrolio e i due benchmark di riferimento registrano cali a due cifre mentre rifiatano le Borse dopo una settimana da dimenticare. Dopo il lunedì dei record, con il Brent balzato a 119 dollari al barile e successivamente sceso sotto quota 87, la giornata di oggi è stata relativamente più tranquilla: i futures del petrolio... 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti e approfondimenti su Cina e Russia verso un aumento di aiuti...

