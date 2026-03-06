Cina e Russia verso un aumento di aiuti all' Iran

La Cina si prepara a offrire all'Iran supporto che include assistenza finanziaria, pezzi di ricambio e componenti per missili. La Russia sembra allineata in questa prospettiva, rafforzando i legami con Teheran. La possibilità di un aumento di aiuti da parte di Pechino e Mosca si fa strada, mentre le due nazioni si avvicinano all'Iran in ambito militare e finanziario.

Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba"

Perché l'arresto di Maduro è un segnale strategico per Cina, Russia e Iran

Attacco in Iran, Cina e Russia condannano ma esce allo scoperto anche l'UE. Londra: arrivati missili anche in direzione Cipro

Guerra in Iran: la Cina subisce, la Russia incerta, Putin sorride a metà

