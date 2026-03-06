Cin fantasma e multe vere | il capolavoro della burocrazia colpisce gli alberghi

Un sistema burocratico complesso colpisce gli alberghi italiani, dove nonostante il rispetto delle regole e la presenza di controlli, arrivano comunque multe. La situazione mette in evidenza come la normativa possa portare a sanzioni anche quando le strutture si attengono alle disposizioni vigenti, creando un paradosso che coinvolge l’intero settore ricettivo.

Operatori in regola multati per annunci comparsi su siti che non sanno nemmeno di esistere: l'ennesimo rompicapo della burocrazia Il Cin c'è, le regole pure. Eppure arrivano le multe. Benvenuti nell'ennesimo capolavoro della burocrazia all'italiana, dove le strutture ricettive fanno tutto quello che la legge chiede ma rischiano comunque di essere sanzionate.

Arezzo: multe per il Cin non esposto, un paradosso che punisceLe strutture ricettive di Arezzo si trovano a fronteggiare sanzioni amministrative per la mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale,...

Affitti fantasma, è caccia. Napoli meglio di Firenze. Restano 5mila invisibili: Finora 400 sanzioniContro l’abusivismo al lavoro il Nucleo Anti-Evasione della Municipale. Dieci agenti, quotidianamente, effettuano controlli sul territorio. Per la mancata richiesta ed esposizione del Cin multe fino a ... lanazione.it

Senigallia, i furbetti del codice contraffatto: case fantasma, scoperti in dieci. Multati dalla Finanza, rischiano anche la denuncia per falsoSENIGALLIA - Fatta la legge, trovato l’inganno. Un detto sempre valido. Nel mese di giugno la Guardia di finanza ha sanzionato quindici proprietari di case estive messe in affitto. Alcuni non avevano ... corriereadriatico.it