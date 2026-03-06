Ciliegi davanti al Tempio Voltiano Rapinese attacca Gaddi | Li ha voluti tagliare la giunta di centrodestra

Nel centro di Como si accende il dibattito sui ciliegi dei giardini a lago, con il sindaco Alessandro Rapinese che interviene per rispondere alle recenti critiche. Dopo aver pubblicato una nota dettagliata sul suo sito, il primo cittadino accusa la giunta di centrodestra di aver voluto tagliare gli alberi, sostenendo che le decisioni siano state prese senza coinvolgimento pubblico. La polemica prosegue tra le parti coinvolte.

Il sindaco replica alle polemiche sugli alberi dei giardini a lago e ricostruisce la vicenda: “L’abbattimento era già stato deciso nel 2021 dalla giunta Landriscina che non prevedeva neanche di sostituirli" Scontro politico sui ciliegi dei giardini a lago di Como. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il sindaco Alessandro Rapinese ha pubblicato sul proprio sito una lunga ricostruzione della vicenda, rispondendo alle critiche e puntando il dito contro il centrodestra e, in particolare, contro il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi. Innanzitutto Rapinese premette il suo lungo post spiegando che i ciliegi, contrariamente a quanto affermato dai consiglieri PD, Stefano Legnani e Patrizia Lissi, non sono stati tagliati senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

