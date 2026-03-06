Cielo giallo e neve rossa la pioggia sporca bagna l’Italia | dove succederà

L’anticiclone che ha portato giorni di sole in Italia si indebolisce, lasciando spazio a nubi e piogge. Un vortice, con origine tra Spagna e Algeria, sta influenzando il tempo soprattutto nel Centro-Sud, portando precipitazioni e una pioggia che appare “sporca” a causa del pulviscolo sahariano. I cieli si stanno coprendo e le condizioni meteo stanno cambiando in diverse zone del Paese.

Un vortice tra Spagna e Algeria spinge pulviscolo sahariano sull’Europa. Piogge e nevicate porteranno sabbia su auto e balconi, mentre le temperature resteranno sopra la media almeno fino a metà marzo L’anticiclone si indebolisce. Dopo giorni di sole e bel tempo incontrastato da Nord a Sud d’Italia i cieli si stanno coprendo a causa di un vortice che ha il suo “motore” tra Spagna e Algeria e influenzerà il tempo soprattutto del Centro-Sud con nubi e piogge cariche di pulviscolo sahariano. Su molte regioni si può osservare un cielo “giallognolo”: durante le precipitazioni previste nelle prossime ore auto e balconi saranno ricoperti da questo strato, osservabile soprattutto quando finirà di piovere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

