Ciclista colpito da mezzo Samu | politraumi gravi e intervento urgente

Un drammatico scontro ha coinvolto il ciclista australiano Michael Mattews, classe 1990, nelle immediate vicinanze di Olivetta San Michele. Poco dopo le ore 12 di ieri, l'atleta è stato colpito frontalmente da un mezzo della Samu mentre percorreva la via Nazionale in sella alla sua bicicletta. La gravità delle lesioni riportate ha richiesto un intervento immediato dell'elisoccorso Grifo per il trasferimento presso l'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure. Il soccorso e il percorso medico La catena di salvataggio si è attivata con estrema rapidità sul luogo del sinistro. Un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e un'automedica del 118 Imperia sono state le prime unità sul posto per stabilizzare il paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

