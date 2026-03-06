ciclismo trofeo di nonantola tra i protagonisti mucciarini e fiumara

Domenica prossima si svolgerà il Trofeo Città di Nonantola, una delle prime gare di ciclismo su strada nel modenese. Tra i partecipanti ci saranno Mucciarini e Fiumara, che sono tra i protagonisti annunciati della competizione. La corsa si terrà nel centro della città e coinvolgerà diversi ciclisti provenienti da diverse regioni. La gara rappresenta l’apertura ufficiale della stagione nella zona.

Sarà ancora il Trofeo Città di Nonantola ad aprire la stagione di ciclismo su strada nel modenese domenica prossima. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi presso le Cantine Giacobazzi con Antonio Giacobazzi. Al vernissage per l’amministrazione erano presenti la sindaca Tiziana Baccolini e l’assessore allo sport Enrico Piacentini. Realizzazione possibile grazie alla collaborazione di tutto l’associazionismo nonantolano. Il presidente provinciale Enzo Varini ha evidenziato la qualità organizzativa della manifestazione che è un importante valore per la provincia di Modena la più attiva in regione per il ciclismo giovanile ed in particolare quello in rosa nell’immagine di Alfonsina Strada di Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

#PLUnionedelSorbara AVVISO ALLA CITTADINANZA Domenica 8 MARZO 2026 si terrà la consueta Gara ciclistica denominata "Trofeo Citta' di Nonantola". A partire dalle ore 12,00 e fino alle ore 18.30 circa si procederà alla SOSPENSIONE DELLA - facebook.com facebook