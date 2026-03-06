Cibi non tracciati e irregolarità multe e diffide a un locale a Santa Croce

Gli uffici del comune di Venezia hanno annunciato che, durante controlli recenti, la polizia locale, i carabinieri del Nas e il Sian dell’Ulss 3 Serenissima hanno riscontrato cibi non tracciati e altre irregolarità in un locale di Santa Croce. Sono state emesse multe e diffide, mentre le autorità continuano a vigilare sul rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza alimentare.

I controlli incrociati dei Nas e della polizia locale accertano problemi amministrativi e sanitari, dal plateatico agli alimenti. Gli assessori Pesce e Costalonga: «Presidio costante, per trasparenza e qualità» Gli uffici del comune di Venezia comunicano un altro risultato dei controlli in corso. La polizia locale, attraverso il nucleo attività produttive, insieme ai carabinieri del Nas e al personale del Sian (servizio igiene alimenti) dell’Ulss 3 Serenissima, ha accertato diverse irregolarità sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello igienico-sanitario in un locale situato nel sestiere di Santa Croce. Durante il sopralluogo, gli operatori della polizia locale hanno rilevato criticità legate all’utilizzo degli spazi pubblici e alla regolarità delle strutture. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

