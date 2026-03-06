Choc a Turbigo legano un gatto a un condizionatore | caccia ai teppisti di Villa Gray

A Turbigo, un gatto è stato legato a un condizionatore nel parco di Villa Gray, scatenando sdegno tra i residenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questi atti vandalici che si sono verificati nelle ultime settimane. La comunità si mobilita per trovare chi ha commesso questi gesti. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona.

Turbigo (Milano) - Tensione e indignazione a Turbigo dopo una serie di atti vandalici segnalati nelle ultime settimane all'interno del parco di Villa Gray. L'episodio più grave riguarda il ritrovamento di un gatto legato all'impianto di condizionamento esterno della struttura, un gesto che ha suscitato forte sconcerto nella comunità. A denunciare pubblicamente la situazione è il sindaco Fabrizio Allevi, che parla apertamente di una serie di episodi preoccupanti avvenuti nell'area verde della villa. Negli ultimi tempi, infatti, sono stati segnalati diversi atti di vandalismo: sedie e tavoli danneggiati, arredi spaccati o lasciati sparsi nel parco, fino all'ultimo episodio che coinvolge un animale.