Chiuse le iscrizioni degli studenti si contano le classi | come si individuano i docenti sovrannumerari

Dopo la chiusura delle iscrizioni, le scuole contano le classi rimaste e individuano i docenti sovrannumerari. Quando il numero di studenti iscritti diminuisce, si riduce anche il numero di classi, portando a una diminuzione dell’organico e alla presenza di insegnanti che risultano in eccesso. La procedura per identificare i docenti sovrannumerari coinvolge i dirigenti delle scuole e le autorità competenti.

In seguito ad una riduzione numerica degli studenti iscritti in un’istituzione scolastica autonoma, si registra come conseguenza una diminuzione nel numero delle classi presenti, con conseguente contrazione nell’organico ed esubero del personale docente titolare nella scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Scuola 2026/2027, aperte le iscrizioni alle prime classi: guida completa per famiglie e studentiSono ufficialmente aperte da oggi le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. Aperte le e iscrizioni alle prime classi 2026-2027: coinvolti più di 1 milione e 300mila studentiA ufficializzare la comunicazione del ministero dell'Istruzione e del merito: le iscrizioni possono essere fatte solo sulla piattraforma Unica dal 13... Contenuti utili per approfondire Chiuse le iscrizioni degli studenti si.... Temi più discussi: Chiuse le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27: in Abruzzo la prima scelta è il liceo, in cima c'è lo Scientifico; Iscrizioni chiuse, scuole stabili; Istituti superiori, report iscrizioni: pienone all'Ipsia, Veronese a quota mille e stabile l'agrario; Scuola, la geografia delle iscrizioni: un lombardo su due sceglie il liceo, i professionali guadagnano terreno. Iscrizioni a.s 2026/2027, il 55,88% sceglie il liceo: boom di iscrizioni per lo ScientificoChiuse le finestre per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2026/2027! I dati raccolti e analizzati parlano chiaro: sempre più giovani scelgono i percorsi liceali. Nel 2026, il 55,88% degli iscritti ... catania.liveuniversity.it SCUOLA/ Iscrizioni, l’attrazione dei licei light penalizza il classico, il 4+2 raddoppia ma perdono i tecniciSono stati resi pubblici i dati relativi alle iscrizioni alla scuola superiore. Scende il classico, salgono i licei light, raddoppia la filiera 4+2 ... ilsussidiario.net Le strade verranno chiuse solo per il tempo strettamente necessario al passaggio della Fiamma, indicativamente circa 15 minuti per ciascun tratto - facebook.com facebook