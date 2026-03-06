Chiudono i Cau del Maggiore del Sant’Orsola

I Cau dell’ospedale Maggiore e del policlinico Sant’Orsola chiuderanno definitivamente. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda entrambe le strutture sanitarie. La segretaria bolognese del Fimmg, Ilaria Piana, ha commentato la notizia, definendola un risultato conclusivo. La chiusura dei servizi coinvolge le due strutture ospedaliere e si è concretizzata in un annuncio ufficiale.

Alla fine, i Cau dell'ospedale Maggiore e del policlinico Sant'Orsola chiuderanno. Un successo, dice la segretaria bolognese del Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Ilaria Piana. Per Piana, il Cau "rappresenta un traguardo fondamentale per la Fimmg, in particolare per la sezione di Bologna che si è spesa con determinazione per questo obiettivo". I Cau ospedalieri, infatti, "finiscono per disorientare l'utenza - dice ancora - costringendo di fatto i cittadini a recarsi comunque in ambito ospedaliero per problemi di lieve entità e sovrapponendosi ai Pronto Soccorso. Per i pazienti, chiudere queste strutture non significa perdere un servizio, ma riportarlo dove serve davvero: nella rete territoriale, in reale prossimità del cittadino".