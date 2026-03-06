Chip samsung per galaxy s27 è quasi pronto

Samsung sta per finalizzare lo sviluppo del nuovo chip Exynos 2700, destinato ai prossimi modelli della linea Galaxy S27. Il progetto rappresenta un passo avanti importante per la serie, che si prepara a integrare questa tecnologia nei dispositivi futuri. La produzione del processore è quasi completata e si avvicina alla fase di assemblaggio.

un nuovo orizzonte per la linea galaxy si apre con il progetto exynos 2700, destinato a alimentare una futura generazione di modelli galaxy. le indicazioni disponibili prevedono un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica e gestione termica, reso possibile da una tecnologia di processo avanzata e da soluzioni dedicate al raffreddamento. l’approccio adottato punta a prestazioni stabili e reattive, anche sotto carichi intensi. il exynos 2700 è destinato a utilizzare un processo di produzione da 2 nm, con l’obiettivo di offrire un incremento marcato dell’efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti. l’architettura mira a una gestione termica migliorata, riducendo i picchi di temperatura e prevenendo dilatazioni delle prestazioni dovute a throttling. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

