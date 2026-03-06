Chiavegatti | Pressione con la battuta per Firenze-Macerata

Domani alle 18 si disputa la sfida tra Il Bisonte Firenze e la CBF Balducci HR Macerata, due squadre in lotta per i playoff nel girone A. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che cercano punti fondamentali per la classifica. I tifosi sono in attesa di vedere quale delle due formazioni saprà prevalere sul campo.

Una sfida decisiva per la quota playoff del girone A propone un confronto tra Il Bisonte Firenze e la CBF Balducci HR Macerata, in programma domani alle ore 18 al Fontescodella di Macerata. L’incontro, anticipo della quarta giornata, si inserisce in un periodo di stagione intenso per entrambe le squadre, pronte a dimostrare continuità di rendimento e capacità di reagire alle difficoltà recenti. La gara si giocherà all’interno di una cornice di grande importanza per la classifica e per la determinazione di chi avanzerà con slancio verso le fasi finali. La formazione ospite arriva da un ko netto in rimonta sul campo avversario, cercando una pronta riscossa per rimanere competitive nel gruppo che definisce i quarti dei playoff scudetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

