Chi segna nel derby? La bandierina! Milan e Inter letali sui calci d' angolo le cifre

Nel derby di Milano, l'Inter si distingue per i gol segnati da calcio d’angolo, risultando la squadra più prolifica in questa fase di gioco. Il Milan, invece, sfrutta anche punizioni e corner per trovare la rete, mostrando un rendimento elevato nelle situazioni di palla ferma. Le cifre evidenziano una differenza di contributo tra le due squadre in questa specifica categoria, rendendo i calci da fermo un elemento chiave nel confronto.

Thuram o Leao? Pulisic o Pio Esposito? O magari un Mister X come successo in passato per esempio a Comandini, Schelotto, De Jong, Obi: stabilire con anticipo chi possa travestirsi da protagonista nel derby di Milano è sempre un'impresa complessa. Ma c'è un bomber, quest'anno, che in assenza del re della classifica marcatori Lautaro Martinez infortunato (14 centri senza rigori) incide più di tutti. Leggasi "bomber corner", la vera, grande novità tattica introdotta da Cristian Chivu che fin qui ha profondamente contribuito a proiettare l'Inter al primo posto della classifica a +10 sul Milan. Sognando un distacco di 13 lunghezze che potrebbe davvero complicare forse definitivamente la rincorsa del Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

