Chi è Teo il ragazzo d’oro di Olgiate Molgora vincitore di MasterChef

Olgiate Molgora (Lecco) – “Un ragazzo d’oro”. Festa sui social e a Olgiate Molgora (Lecco) per la vittoria di Teo, il 24enne brianzolo che ieri sera ha trionfato nella finale di MasterChef Italia 15. Lo studente lecchese di International Marketing ha battuto nel duello conclusivo di una tesissima ultima puntata Carlotta, 25enne dsi Candelo. Fuori per un soffio dall'ultimo scontro Dounia, 28enne OSS di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. “Ha vinto non solo la tecnica e la bravura, ma anche un ragazzo sempre contento per gli altri e con una parola buona per tutti” sentenziano in molti sui social, commentando la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

