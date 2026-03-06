Chi è Daniela Sardella la figlia di Luca | il fidanzato e la vita privata

Daniela Sardella, figlia di Luca, lavora da alcuni anni come conduttrice di programmi sull'agricoltura e il giardinaggio trasmessi sulle reti Rai e Mediaset. È impegnata in queste trasmissioni insieme al padre, con il quale condivide l’esperienza professionale. La sua vita privata include una relazione sentimentale con il suo fidanzato.

Daniela Sardella da diversi anni insieme al padre è alla guida di programmi dedicati all’agricoltura e al giardinaggio in onda sulle reti Rai e Mediaset. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. La figlia di Luca Sardella ha ereditato dal padre la passione per la musica e la natura, che si è riversata anche sul percorso di studi conseguendo la laurea in giurisprudenza dedicandosi alle ecomafie. Debutta sul piccolo schermo nel 2016 quando conduce con il padre Parola Di Pollice Verde, programma incentro sulle piante e la sostenibilità fino al 2019. Lo stesso anno i Sardella sono alla guida di Sempre Verde. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oggi al caffè con Flavio sono venuti a trovarci Luca Sardella e sua figlia Daniela. Insieme ci hanno raccontato com’è collaborare con il proprio papà e con la propria figlia nel mondo dello spettacolo. Poi abbiamo parlato della grande ammirazione di Daniela p - facebook.com facebook