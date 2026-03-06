Il fronte del No ha commesso una gaffe riguardo a Sánchez, mentre l'ultimo papa straniero della sinistra parla spagnolo. La reazione è stata così improvvisa e intensa da creare scompiglio tra i partecipanti. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con reazioni immediate e senza filtri. La confusione si è diffusa tra chi assisteva, evidenziando la sorpresa generale.

Non è chiaro cosa c'entri il conflitto in Medio Oriente che imperversa in queste ore con la consultazione popolare sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo in Italia L'ultimo papa straniero della sinistra habla español. Un colpo di fulmine talmente vigoroso e repentino da far perdere la trebisonda. E da contagiare tutto l'ambiente progressista. Ne sa qualcosa l'Arci di Roma, tanto ubriaca di Pedro Sanchez al punto da pubblicizzare un evento del 14 marzo con la foto in primo piano del premier spagnolo e la frase: vota no al referendum. In basso, la dichiarazione virgolettata del leader del Psoe: «La domanda non è se siamo a favore degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che gaffe il "fronte del No" su Sánchez

Olimpiadi, gaffe nella telecronaca Rai su Mattarella e "la figlia" (che però è la presidente del Cio): "Figuraccia a 5 cerchi"Non è stata una grande accoglienza quella che lo stadio di San Siro ha tributato al vicepresidente statunitense J.

Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle OlimpiadiSe la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stata definita da più parti «memorabile», lo stesso, ma per motivi diversi, si può...

Meanwhile in LONDON, Kamala Harris DID NOT Like That QUESTION.....

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Che gaffe.

Temi più discussi: I top e i flop di Sanremo 2026, l’ultimo di Carlo Conti; La gaffe di Belen: sul palco in playback e fuori sincro; Il discorso di Trump e l'effetto disconnect: così ha perso la sintonia con gli americani su immigrati ed economia; Caos a La Volta Buona: Elettra Lamborghini fa il dito medio a Caterina Balivo.

Che gaffe il fronte del No su SánchezNon è chiaro cosa c'entri il conflitto in Medio Oriente che imperversa in queste ore con la consultazione popolare sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo in Italia L'ultimo papa straniero della ... ilgiornale.it

GROENLANDIA E UCRAINA/ Si sgretola il fronte occidentale che ha appoggiato Kiev per 4 anniIl caso Groenlandia aumenta la frattura USA-UE-NATO, l'Ucraina teme di non ricevere più armi e di non avere l'appoggio dell'Occidente La Groenlandia è solo l’ennesimo terreno di scontro fra gli USA e ... ilsussidiario.net

Brutta gaffe, e del resto già vista, per il governatore del Texas, Greg Abbott, che sui social ha condiviso un video che era convinto venisse dall'Iran e invece era tratto dal popolare titolo di simulazione #WarThunder. Ovviamente la cosa è stata subito scoperta e - facebook.com facebook

#Vicario, che gaffe sui social della Premier: video rimosso tra le polemiche, cosa è successo x.com