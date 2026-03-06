La tregua olimpica, annunciata per favorire il dialogo e la pace, sembra ormai svanita nel vuoto. Recentemente sono stati osservati eventi senza portabandiere o simboli ufficiali, privando l’evento di alcune delle sue tradizioni. La questione delle bandiere e degli inni russi e bielorussi ha alimentato le discussioni, lasciando il clima teso e privo di quell’armonia che aveva caratterizzato le edizioni passate.

È proprio vero che la meraviglia è il fuoco di un momento. Questa sera a Verona si apre la “nostra” Paralimpiade invernale e la felice avventura dell’Olimpiade Milano Cortina sembra già lontanissima. Avevamo la speranza che il magico effetto dei Giochi accendesse anche l’attesa per quelli Paralimpici, non è così. Anzi. Lo scenario politico internazionale e le polemiche per la concessione di bandiere e inni a Russia e Bielorussia hanno avvelenato le acque sotto al ponte che avrebbe dovuto collegare la spettacolare edizione della quarta Olimpiade italiana (la terza sulla neve dopo Cortina ’56 e Torino 2006) e questa terza edizione paralimpica, dopo Roma ’60 (culla dei Giochi Paralimpici) e Torino 2006. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che fine ha fatto la tregua olimpica? Senza portabandiere si perde la magia

