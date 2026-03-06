che confusione questa partenza della formula 1

Le nuove regole introdotte in Formula 1 hanno portato a notevoli cambiamenti nelle vetture e nei motori, suscitando molte domande tra gli addetti ai lavori. La stagione è iniziata con alcune gare che hanno mostrato diversi problemi tecnici e difficoltà di adattamento per i team. La confusione tra piloti e team si è fatta evidente fin dai primi appuntamenti, creando incertezza sulla direzione futura della competizione.

Le nuove regole hanno cambiato tanto macchine e motori: ci sono ancora molte perplessità sui sorpassi e, appunto, sulla partenza Con il Gran Premio d’Australia, a Melbourne, domenica inizia un incerto Mondiale di Formula 1. Con le nuove regole del 2026 sono cambiati radicalmente la forma, l’aerodinamica e i motori delle monoposto. Non si sa quindi quale sia la scuderia favorita, e nemmeno in che modo cambieranno le gare. A certi piloti queste macchine non piacciono, e ci sono anche molti dubbi sui sorpassi, il momento più spettacolare e importante di questo sport. E con la guerra in Medio Oriente non si sa nemmeno dove si terranno tutte le gare di questo Mondiale, dato che quattro Gran Premi dovrebbero svolgersi da quelle parti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Perché molti dicono che la Formula 1 sia morta dopo aver visto come sarà la nuova partenza dei GPNei test F1 2026 in Bahrain la FIA prova una nuova procedura di partenza con "preavviso blu": senza MGU-H il turbo va preparato prima.

