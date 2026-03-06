chatgpt testa memoria persistente su android

Recentemente, è stato testato su dispositivi Android un nuovo sistema di memoria persistente per ChatGPT. Durante l’utilizzo di sessioni di ricerca o progetti complessi, l’app può perdere improvvisamente i dati memorizzati, costringendo gli utenti a reinserire il contesto. Questa funzionalità, ancora in fase di sperimentazione, mira a migliorare l’esperienza senza garantire però una continuità totale delle conversazioni.

In ambito di approfondite sessioni di ricerca o di lavorazioni complesse con l’uso di AI, la gestione della memoria dell’app può interrompersi in modo improvviso, richiedendo il reinserimento del contesto. Le ultime scoperte sull’app ChatGPT per Android indicano un passo avanti verso una memoria persistente che mira a ridurre queste interruzioni, offrendo una maggiore continuità nelle attività. Contestualmente, si registra una revisione dell’interfaccia pensata per i creatori di contenuti, con interventi mirati a semplificare operazioni e flussi di lavoro. Analisi della versione in sviluppo 1.2026.062 dell’app ha evidenziato degli sforzi per implementare una gestione dello stato più affidabile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

