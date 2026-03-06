Cessione Milan | la Procura chiede l’archiviazione Il fondo Elliott fa chiarezza sui warrant cosa sta succedendo

Da calcionews24.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla cessione del Milan, mentre il fondo Elliott ha fornito chiarimenti sui warrant coinvolti. La vicenda riguarda i passaggi ufficiali e le operazioni finanziarie legate alla vendita del club e si è verificata una svolta importante in data 6 marzo 2026. Nessun dettaglio su eventuali implicazioni o motivazioni viene ancora comunicato pubblicamente.

Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Napoli, Conte a DAZN pre Torino: «In queste 11 partite scriveremo il futuro dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cessione milan la procura chiede l8217archiviazione il fondo elliott fa chiarezza sui warrant cosa sta succedendo
© Calcionews24.com - Cessione Milan: la Procura chiede l’archiviazione. Il fondo Elliott fa chiarezza sui warrant, cosa sta succedendo

Milan, la Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla vendita a RedBird. Ma emerge un dettaglio inedito: Elliott possiede ancora il 5% del clubLa Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla proprietà del Milan, aperta dopo l’esposto degli ex soci di minoranza di Blue Skye.

Leggi anche: Milan, svolta societaria: spunta Comvest per il rifinanziamento del debito Elliott! Cosa sta succedendo

Approfondimenti e contenuti su Cessione Milan.

Temi più discussi: Milan, la Procura di Milano ha chiesto l\'archiviazione dell\'inchiesta sulla cessione del club; CorSera: Le rogatorie senza esito. I pm: archiviare l'indagine sulla cessione del Milan; CORRIERE DELLA SERA - I pm di Milano chiedono di archiviare l'inchiesta sulla cessione del Milan; Intrigo André: il Corinthians dice no al Milan, ma non è finita.

Milan, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla cessione del clubNovità per quanto riguarda l'inchiesta sulla cessione del Milan e di conseguenza sulla proprietà. Secondo quanto riportato da La Gazzetta. tuttomercatoweb.com

Cessione Milan, novità dalla Procura: arriva la decisone definitivaArrivano aggiornamenti dell'ultim'ora sulla decisione della Procura di Milano: attenzione alla richiesta definitiva ... spaziomilan.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.