Cessione Milan | la Procura chiede l’archiviazione Il fondo Elliott fa chiarezza sui warrant cosa sta succedendo

La Procura ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla cessione del Milan, mentre il fondo Elliott ha fornito chiarimenti sui warrant coinvolti. La vicenda riguarda i passaggi ufficiali e le operazioni finanziarie legate alla vendita del club e si è verificata una svolta importante in data 6 marzo 2026. Nessun dettaglio su eventuali implicazioni o motivazioni viene ancora comunicato pubblicamente.

Bastoni Inter, l'allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l'ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l'Atletico Madrid: c'è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell'allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell'Italia, non chiamateci più.» Napoli, Conte a DAZN pre Torino: «In queste 11 partite scriveremo il futuro dell'anno prossimo. Milan, la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta sulla vendita a RedBird. Ma emerge un dettaglio inedito: Elliott possiede ancora il 5% del clubLa Procura di Milano chiede l'archiviazione dell'inchiesta sulla proprietà del Milan, aperta dopo l'esposto degli ex soci di minoranza di Blue Skye. Milan, svolta societaria: spunta Comvest per il rifinanziamento del debito Elliott! Cosa sta succedendo Milan, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla cessione del club Novità per quanto riguarda l'inchiesta sulla cessione del Milan e di conseguenza sulla proprietà. Secondo quanto riportato da La Gazzetta. Cessione Milan, novità dalla Procura: arriva la decisone definitivaArrivano aggiornamenti dell'ultim'ora sulla decisione della Procura di Milano: attenzione alla richiesta definitiva Indagine sulla cessione del Milan, nelle carte relative alla richiesta di archiviazione spunta un warrant sul 5% del club rossonero in favore del fondo Elliott: cos'è e come funziona questo strumento tecnico-finanziario Si chiude l'indagine sulla cessione del #Milan da #RedBird a #Elliott, ecco come e cosa si è scoperto Intanto si avvicina il #Derby, le ultime col nostro Stefano Bressi