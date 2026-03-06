Cessione Milan Elliot detiene ancora il 5% del club rossonero Ma non è tutto…

Elliot continua a possedere il 5% delle azioni del Milan, anche dopo la cessione del club. Sono emersi dettagli riguardanti la transazione, mentre la procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento legale aperto. La vicenda coinvolge anche altri aspetti legati alla gestione e alle proprietà del club, senza che siano stati avanzati ulteriori elementi ufficiali sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Arrivano degli aggiornamenti legati alla cessione del Milan. Secondo quanto riferito dal Gazzetta dello Sport, la procura di Milano ha chiesti l'archiviazione dell'inchiesta legata alla proprietà rossonera, avviata nel 2024. L'indagine non aveva creato nessuna viluppo legato al fronte della giustizia sportiva, e il tutto potrebbe chiudere anche sul piano penale. Secondo quanto riferito negli atti dell'inchiesta, il tutto è stato confermato anche da alcune chat inserite nella documentazione presa dagli inquirenti. Si tratta di una piccola quota residuale rimasta nelle mani del fondo Elliot, guidato da Gordon Singer. La società milanese, infatti, nell'anno dello scudetto (2022) era stata ceduta a RedBird.