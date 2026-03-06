Cesena | campagna sicurezza per ciclisti e auto

A Cesena è partita una campagna di sensibilizzazione rivolta sia ai ciclisti che agli automobilisti. L’obiettivo è promuovere comportamenti più attenti e responsabili sulla strada, coinvolgendo direttamente le persone che viaggiano in bici e in auto. La campagna si concentra su norme di sicurezza e pratiche corrette per ridurre i rischi e migliorare la convivenza tra i diversi utenti della strada.

La sicurezza stradale nell'Emilia-Romagna richiede un impegno condiviso tra ciclisti e automobilisti. Questa mattina a Cesena, in piazza del Popolo, l'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza ha lanciato una campagna mirata su tre gruppi target. L'iniziativa non si limita ai soliti avvertimenti generici, ma punta a personalizzare il messaggio in base alle specificità di ogni utente della strada. L'obiettivo è chiaro: trasformare la consapevolezza in comportamenti corretti pratici. La presenza di Andrea Bonavita e Francesco Botta sottolinea l'impegno istituzionale nel territorio romagnolo. Un approccio su misura per i tre gruppi utenti La novità risiede nella segmentazione precisa dei destinatari.