Cesena | 135 morti metà vittime sono utenti vulnerabili

A Cesena, il bilancio degli incidenti stradali segnala 135 morti, con circa la metà delle vittime rappresentate da utenti vulnerabili come motociclisti, ciclisti e pedoni. La cifra si riferisce ai decessi avvenuti in Emilia-Romagna nel periodo recente. I dati evidenziano una presenza significativa di persone esposte ai rischi della strada.

Cesena, 6 marzo 2026. La metà delle vittime degli incidenti stradali in Emilia-Romagna sono utenti vulnerabili: motociclisti, ciclisti e pedoni. L'iniziativa Guardiamoci negli occhi ha fatto tappa questa mattina in piazza del Popolo per lanciare una campagna mirata su misura. I numeri del 2024 non ammettono repliche: su 273 decessi totali, ben 135 appartengono a chi si sposta senza la protezione di un'auto. A Cesena è stata presentata specificamente la sezione dedicata ai ciclisti, ma il messaggio copre anche gli altri gruppi a rischio. Il peso dei dati emiliani L'Emilia-Romagna, motore produttivo d'Italia, deve fare i conti con una realtà cruda che minaccia la sua stessa vitalità economica e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Incidenti, la metà delle vittime sono motociclisti, ciclisti e pedoni: 'Guardiamoci negli occhi' fa tappa a Cesena

Meta piattaforme dove gli utenti sono esposti alle truffe più spessoi social media rappresentano un contesto ad alto rischio per truffe e annunci ingannevoli.