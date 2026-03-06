Cervinara contrasto alle truffe online | denunciate tre persone

I Carabinieri di Cervinara hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in diverse regioni italiane. L’azione è nata dalla denuncia di una cittadina e riguarda accuse di truffa informatica in concorso. L’indagine ha portato all’identificazione e al deferimento dei sospetti responsabili. Le autorità continuano a monitorare il fenomeno delle truffe online.