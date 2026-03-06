Cervinara contrasto alle truffe online | denunciate tre persone
I Carabinieri di Cervinara hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in diverse regioni italiane. L’azione è nata dalla denuncia di una cittadina e riguarda accuse di truffa informatica in concorso. L’indagine ha portato all’identificazione e al deferimento dei sospetti responsabili. Le autorità continuano a monitorare il fenomeno delle truffe online.
I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a seguito di un'attività investigativa, scaturita dalla denuncia di una cittadina, hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in varie parti del territorio nazionale, responsabili di "truffa informatica in concorso".Il raggiro online
