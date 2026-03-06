Alle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 marzo, si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 presso l’Arena di Verona, chiamata anche Verona Olympic Arena. L’evento segna l’inizio ufficiale dei giochi, con la sfilata delle nazioni che si susseguirà durante la manifestazione. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Alle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 marzo, verrà dato ufficialmente il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: all’ Arena di Verona, denominata Verona Olympic Arena, si terrà la Cerimonia d’apertura. Saranno 45 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia, dato che 11 Paesi hanno annunciato che non parteciperanno, e non ci saranno portabandiera, con i volontari a portare i vessilli delle 56 Nazioni. La sfilata sarà aperta dalla Grecia, mentre a chiudere la celebrazione sarà l’Italia padrona di casa. Per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia d’apertura sarà fruibile su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale della manifestazione sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orario, tv, streaming, ordine di sfilata delle nazioni

