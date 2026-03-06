Cerimonia d’apertura Paralimpiadi 2026 | orario dove vederla e ospiti

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026 si terrà all’Arena di Verona il 22 marzo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e online, permettendo a tutti di seguirlo in tempo reale. Tra gli ospiti previsti ci sono rappresentanti delle istituzioni e personalità del mondo sportivo. Tanti atleti azzurri parteciperanno alla manifestazione, che si svolgerà in una delle location più suggestive della città.

Oggi, venerdì 6 marzo, la millenaria cornice dell'Arena di Verona si trasforma nel palcoscenico della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e per la prima volta in assoluto l'inaugurazione dei Giochi si svolgerà in un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sotto la direzione artistica di Alfredo Accatino, lo spettacolo si sviluppa attorno al tema "Life in Motion", inteso come cambiamento profondo e movimento capace di riscrivere le regole della percezione. Il cuore tecnologico e poetico della serata è rappresentato dall'accensione dei Bracieri, progettati da Marco Balich. Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla. Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Paralimpiadi, oggi la cerimonia di apertura senza portabandiera all'Arena di Verona: orario, dove vederla e ospiti. Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia. Verso la cerimonia paralimpica in Arena. Celebrerà la vita in movimento. Torna la colonna sonora di Dardust. Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere. Per lasciare spazio alla diretta della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Rai 1 modifica il palinsesto: Affari Tuoi salta la puntata del 6 marzo e torna il 7 marzo. L'Italia sarà l'ultima Nazione a sfilare durante la Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizierà alle ore 20.00. Oltre a esserci problemi all'apparenza logistici, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi sarà boicottata da diversi paesi per la presenza di Russia e Bielorussia che parteciperanno alle gare usando bandiera e inni ufficiali.