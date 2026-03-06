Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi 2026 | gli ospiti celebri e dove vederla

Il 6 marzo si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dopo il successo delle Olimpiadi Invernali con numerose medaglie conquistate dagli atleti italiani. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti celebri e sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme televisive e online. La cerimonia segna l’inizio ufficiale della competizione che coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo.

Dopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali, con numerose medaglie vinte dagli atleti azzurri, è arrivato il momento delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che iniziano proprio il 6 marzo con una spettacolare cerimonia d'apertura. Cresce dunque l'attesa per un evento sportivo di portata internazionale capace di unire spettacolo, emozione e storie incredibili. La cerimonia d'apertura rappresenta da sempre uno dei momenti più suggestivi dei Giochi: luci, musica, ospiti speciali e, soprattutto, l'ingresso degli atleti che arrivano da ogni parte del mondo con le loro storie di forza e determinazione. Un appuntamento che promette di regalare momenti indimenticabili e che segna ufficialmente l'inizio di giorni ricchi di sfide, emozioni e colpi di scena.

Oltre a esserci problemi all'apparenza logistici, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi sarà boicottata da diversi paesi per la presenza di Russia e Bielorussia che parteciperanno alle gare usando bandiera e inni ufficiali