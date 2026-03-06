Celta Vigo-Real Madrid | commenti aggiornamenti gol a livello di padroni di casa

Stasera il Celta Vigo ospita il Real Madrid in una partita molto attesa. I padroni di casa vogliono ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico, mentre i Blancos cercano punti importanti in trasferta. Sul web si discute molto di questa sfida, con aggiornamenti e commenti che seguono ogni fase del match. La partita si svolge alle 21:30 e coinvolge due squadre in cerca di conferme.

Il Real Madrid ha bisogno di una vittoria in casa del Celta Vigo stasera. Segui l’azione con il nostro commento dal vivo. Il Real Madrid ha la possibilità di portarsi a un punto dal Barcellona capolista della Liga quando stasera visiterà il Celta Vigo. È stata un’altra settimana difficile al Santiago Bernabeu dopo la clamorosa sconfitta casalinga di lunedì sera contro il Getafe – la seconda sconfitta consecutiva nella Liga. Dovranno fare a meno dell’infortunato Kylian Mbappe contro un Celta che ha vinto le ultime quattro partite in tutte le competizioni. I padroni di casa, che a dicembre hanno vinto 2-0 in casa del Real, sono sesti in classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

