Cede la parte finale della Fipili quella che si immette nel porto di Livorno

Una sezione della Fipili che si collega al porto di Livorno si è improvvisamente ceduta, causando preoccupazione tra i passanti e gli automobilisti. La parte coinvolta è quella finale della sopraelevata, che si è abbattuta senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o è rimasta ferita durante l’incidente.

Paura ma fortunatamente nessun ferito dopo il cedimento di una parte della sopraelevata della Fipili che si immette nel porto di Livorno. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cede la parte finale della Fipili, quella che si immette nel porto di Livorno Cede il viadotto della Fipili che si immette nel porto di Livorno: paura e strada interrottaLivorno, 6 marzo 2026 – La parte finale della Fipili, quella che si immette nel porto di Livorno, ha ceduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Si spezza il viadotto della Fipili che si immette nel porto di Livorno: paura e strada interrottaLivorno, 6 marzo 2026 – La parte finale della Fipili, quella che si immette nel porto di Livorno, ha ceduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Tutto quello che riguarda Cede la parte finale della Fipili.... Discussioni sull' argomento Impresa Tedeschi Sanse cede nel finale a Saronno 74-67; Pallavolo SuperCoppa M – Verona raggiunge Perugia in finale, Civitanova molto cede 3-1 in un match equilibrato; Eurolega 11^R: Virtus BO cede nel finale a Madrid; Il Pescara incanta, soffre e cede nel finale: finisce 2-2 a Frosinone. VERIFICA EPISCOPO, la sindaca cede sul direttore generale e rinvia di una settimana la sintesi di Giunta - facebook.com facebook Ufficiale, Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae. Gli Agnelli lasciano il quotidiano torinese dopo 100 anni x.com