Una ricerca recente dimostra che i ceci possono essere coltivati sulla Luna, aprendo nuove possibilità per l'agricoltura nello spazio. Lo studio ha analizzato le condizioni necessarie e le tecniche per far crescere piante in ambienti extraterrestri. Finora considerata un’idea futuristica, questa coltivazione rappresenta ora un passo concreto verso la produzione alimentare oltre il nostro pianeta.

Sulla Luna si possono coltivare i ceci: un nuovo studio rivela come l'agricoltura extraterrestre non sia più fantascienza. La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, è stata condotta da un team dell'Università del Texas ad Austin e della Texas A&M University, che ha annunciato un risultato storico: la raccolta dei primi ceci coltivati in un terreno che simula lo strato superficiale lunare. Si tratta di una novità che fa della Luna non solo una destinazione, ma potenzialmente anche una risorsa per il sostentamento degli astronauti. La scoperta, inoltre, può essere definita incredibile dal momento che la regolite lunare, cioè il sottile strato di polvere e frammenti rocciosi che ricopre il satellite, è un ambiente ostile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ceci, una coltivazione sulla Luna: non è più fantascienza

