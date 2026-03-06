Ceccherini Ufficiale della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha conferito a Ceccherini il titolo di Ufficiale della Repubblica. La cerimonia si è svolta in presenza di ufficiali e rappresentanti delle istituzioni, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La scelta è stata motivata da specifici meriti riconosciuti pubblicamente. La cerimonia si è tenuta presso il palazzo presidenziale, con un momento di incontro tra le parti.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in considerazione di particolari benemerenze, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, ha conferito ad Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, già Cavaliere, l'onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa onorificenza premia l'impegno di Ceccherini in ambito sociale, culturale e filantropico a favore della nazione.