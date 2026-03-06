C’è Posta Per Te verso la chiusura anticipata? Cosa starebbe valutando Mediaset
Secondo quanto riportato da Novella 2000, si sta valutando una possibile chiusura anticipata del programma televisivo
Secondo le voci di corridoio emerse nelle ultime ore, C’è Posta Per Te potrebbe chiudere in anticipo. Quella di domani potrebbe dunque essere l’ultima puntata. Dopo la pausa della scorsa settimana, a causa della finale del Festival di Sanremo 2026, domani sera su Canale 5 torna C’è Posta Per Te. Il fortunato programma di Maria De Filippi si scontrerà così con il primo dei due appuntamenti con Sanremo Top, in onda su Rai 1. Nel corso delle due dirette, Carlo Conti ospiterà i 30 Big in gara alla kermesse musicale, facendo una fotografia dei brani che in questi giorni stanno scalando le classifiche. Domani dunque la De Filippi sfiderà lo spin-off del Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it
C’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavolaIl palinsesto del sabato sera di Canale 5 è al centro di grandi cambiamenti che potrebbero coinvolgere C'è Posta per Te, uno dei...
C’è Posta per te verso la chiusura anticipata: il retroscenaC'è Posta per te potrebbe chiudere in maniera anticipata: Maria De Filippi ha compiuto la sua prima disfatta? Quest’anno C’è Posta per te ha mostrato...
C è posta per te Alessandro e le sue figlie.Ecco cosa è successo dopo .
Approfondimenti e contenuti su C'è Posta Per Te verso la chiusura....
Temi più discussi: C’è posta per te, perché non va in onda stasera; Nuove emozioni ci attendono sabato 7 marzo - C'è posta per te Clip | Witty TV; Cancellato C'è posta per te, ecco perché il programma della De Filippi non andrà in onda; C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset.
Chiusura anticipata per C’è Posta per Te 2026?/ Mediaset cambia i piani per Sanremo Top: cosa succedeC'è Posta per Te 2026 potrebbe chiudere prima del previsto: Mediaset avrebbe nei piani di contrastare Sanremo Top e Canzonissima con altri programmi ... ilsussidiario.net
C’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavolaC’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavola e sfida Sanremo Top con Sal Da Vinci. dilei.it
«Maria De Filippi potrebbe chiudere C’è posta per te prima del previsto. » In queste settimane Mediaset sta valutando il futuro del sabato sera, con particolare attenzione al destino di C’è posta per te. Dopo la puntata fissata per il 7 marzo, in cui il programma d - facebook.com facebook
C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top x.com