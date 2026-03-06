In un'intervista esclusiva al Fatto Quotidiano, Maurizio Gelli ha presentato un piano riguardante la separazione delle carriere. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per non adottare questa proposta. La questione riguarda aspetti pratici e organizzativi che sono stati discussi senza alcun coinvolgimento di altri soggetti. La proposta di Gelli solleva molte questioni che richiedono un'analisi approfondita.

di Roberto Celante In un’intervista esclusiva rilasciata al Fatto Quotidiano, Maurizio Gelli, figlio del “Maestro venerabile” Licio, ha ammesso che la separazione delle carriere e i test psicoattitudinali per i magistrati erano obiettivi del “Piano di rinascita democratica” della loggia massonica P2 guidata da suo padre. Niente di nuovo; tant’è, che quel progetto fu sequestrato nell’ambito della stessa indagine del 1981, che aveva portato al rinvenimento della lista degli affiliati alla P2, ed è quindi un documento di pubblico dominio, al punto che il ministro Nordio, rispondendo ai giornalisti nel novembre 2025, dopo aver negato di conoscere il Piano, affermò che: “Se l’interpretazione, o meglio, l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non vedo perché non si dovrebbe seguire perché l’ha detto lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è più di una ragione per non seguire il piano di Gelli sulla separazione delle carriere

