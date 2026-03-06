Nel prossimo fine settimana, il mercatino 'Ieri Oggi Vintage' si svolgerà in una località non specificata, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare oggetti che rappresentano il passato e di scoprire curiosità legate al presente. L’evento propone una vasta selezione di articoli senza tempo, attirando appassionati di ricordi e collezionisti di oggetti d’epoca.

Un viaggio tra ricordi, curiosità e oggetti senza tempo. Nel prossimo fine settimana ospita il mercatino legato al fascino del passato e alle curiosità del presente. Sabato e domenica, lungo viale Buozzi, si svolgerà " Ieri Oggi Vintage ", evento dedicato alla rigatteria, seconda mano, collezionismo e creatività artigianale. L’appuntamento prenderà il via alle ore 10 e proseguirà fino a sera in entrambe le giornate. Saranno oltre 40 gli espositori presenti che daranno vita ad una passeggiata tra bancarelle ricche di oggetti curiosi e pezzi unici. Tra gli stand sarà possibile incontrare rigattieri, espositori di abbigliamento vintage, hobbisti, artigiani e creativi con una proposta che spazia dall’oggettistica di seconda mano agli articoli da collezione, passando per curiosità, accessori e lavorazioni artigianali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è il mercatino ’Ieri Oggi Vintage’: "Un viaggio tra ricordi e curiosità"

Eventi storici, personaggi celebri e tradizioni del 3 febbraio: un viaggio tra ricordi e curiosità dal passatoIl 3 febbraio 1871 segnò un momento decisivo nella storia d’Italia: la capitale del Paese fu ufficialmente trasferita da Firenze a Roma.

Leggi anche: "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara

Contenuti utili per approfondire Ieri Oggi Vintage.

Discussioni sull' argomento C’è il mercatino ’Ieri Oggi Vintage’: Un viaggio tra ricordi e curiosità; Vintage e collezionismo con oltre 100 espositori: a Milano arriva il 'Wunder Mrkt'; Vintage, il fascino irresistibile della caccia all’affare; Città di Arezzo, fiera antiquaria edizione di marzo 2026.

Ieri le avete adorate ed io oggi ve le ripropongo! Queste sono le basi leggermente rialzate in vetro vintage anni ‘20/‘30 con diversi decori Diametro 23cm €15cad - facebook.com facebook