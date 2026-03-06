C’è chi ha pagato 20mila euro per tornare a casa | il racconto degli italiani bloccati da sei giorni a Dubai

Giusy Grillo, ostetrica di Roma, ha raccontato dall’aeroporto di Dubai che alcune persone hanno pagato fino a ventimila euro per tornare in Italia dopo essere state bloccate lì per sei giorni. Secondo quanto riferisce, tra gli italiani presenti ci sono coloro che hanno deciso di spendere somme considerevoli per raggiungere nuovamente il proprio Paese. La situazione riguarda chi si trova ancora in attesa di partire.

“Ho visto persone pagare fino a ventimila euro pur di tornare in Italia”. Giusy Grillo, ostetrica che vive Roma, parla dall’aeroporto di Dubai. È da una settimana che va avanti così: “I cambi di albergo, duecento telefonate al giorno per cercare posto sugli aerei. Tutto da soli, perché le autorità italiane non si vedono”, dice mentre si prepara a fare l’ennesima coda al check in nella speranza che spuntino due posti su qualche volo. Va bene qualsiasi destinazione in Europa, basta andare via da qui. Giusy è una delle centinaia di italiani ancora bloccati a Dubai. “E pensare che dovevamo fermarci soltanto tre ore, il tempo di una coincidenza tra un volo della Emirates e l’altro”, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra»Sono 320 gli italiani atterrati a Roma Fiumicino a bordo di un volo Neos, provenienti da India, Sri Lanka e Maldive.

Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»Quanto ha pagato Guido Crosetto per tornare a Dubai con l'aereo militare? E soprattutto, che ci faceva il ministro della Difesa italiano negli...

