Il Senato ha approvato il disegno di legge contro l’antisemitismo, ora passa alla Camera per la fase finale. La legge mira a rafforzare le misure di contrasto a fenomeni di discriminazione e odio, con l’obiettivo di diventare ufficialmente legge dello Stato. La discussione proseguirà nelle prossime settimane, mentre il governo conferma l’intenzione di portare avanti il provvedimento.

Il Senato ha approvato il ddl per il contrasto all’antisemitismo il prossimo passaggio, che poi lo trasformerà in legge, sarà alla Camera. La maggioranza che ha votato “sì” è stata molto ampia e oltre ai partiti di governo ha potuto contare su Italia viva e Azione, che hanno votato compatti così come il centrodestra. A essersi spaccato è il Partito democratico, mentre M5s e Avs hanno votato contro. La sinistra radicale in queste ore è salita sugli scudi per protestare contro il passaggio al Senato, propedeutico al passaggio alla Camera, e a capo della protesta si è posta Francesca Albanese: la relatrice speciale per dell’Onu per la Palestina, dai social, ha esortato all’azione per bloccare l’iter di approvazione, ormai in via di conclusione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "C'è ancora tempo per fermare la legge antisemitismo". Albanese non si arrende

Leggi anche: Legge sull’antisemitismo. Primo via libera del Senato. Ma il Pd si spacca ancora

Leggi anche: Caos dem. Il Pd si spacca sul ddl antisemitismo. Riformisti pronti a votare sì. E Albanese manda in tilt la sinistra

Una raccolta di contenuti su C'è ancora tempo per fermare la legge....

Temi più discussi: Una capitale sorprendente, tra murales, bunker e una piramide: sai qual è?; In cantina - Çobo Winery, vini d'Albania proiettati nel futuro; Questa città italiana parla una lingua sua, le sue case ti sorridono; Viaggio a Trump Island ovvero l’isola albanese che diventerà un resort per ultra-ricchi.

‘Ndrangheta, Frank Albanese intercettato: l’incontro mancato con Messina Denaro e gli insulti a Gratteri. «Peggio di Falcone e Borsellino»Il dialogo con lo zio intercettato dal ROS risalenti all'estate del 2024 a Siderno. Sul boss di Cosa Nostra: «Sapeva che sarebbe morto presto» ... corrieredellacalabria.it

Chi è Frank Albanese, il boss di ‘ndrangheta negli USA: il piano con Messina Denaro e le minacce a GratteriLa ‘ndrangheta da tempo ha una presenza importante negli Stati Uniti. Qui a rappresentare la cosca di Siderno, fino al suo recente arresto, era Frank Albanese: nei suoi piani c’era di incontrare Matte ... fanpage.it

ALBANESE Cognome diffuso soprattutto nell'Italia meridionale e nell'Italia settentrionale. Secondo un rilevamento statistico effettuato nel 2000 dalla Seat Pagine Gialle, il cognome Albanese con 6.271 occorrenze rientrava tra i primi 200 cognomi italiani più fr - facebook.com facebook

Gentile dottoressa Francesca Albanese, La prego: non aggiunga falsità al dolore… x.com