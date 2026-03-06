Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, le polemiche sulla canzone di Sal Da Vinci continuano a occupare le prime pagine. Fiorello ha pubblicamente risposto a una critica di un noto giornalista, che aveva commentato con durezza una battuta di Sal Da Vinci. Il giornalista aveva dichiarato di aver sempre scartato gli articoli del cantante, e di essere rimasto deluso dalle sue affermazioni.

A quasi una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo, non si placano le polemiche intorno alla canzone di Sal Da Vinci. Nei giorni scorsi nella questione è entrato anche Aldo Cazzullo, che ha stroncato il brano sulle pagine del Corriere della Sera. Ora Fiorello immagina la risposta di un Da Vinci fake a cui dà voce lui stesso nella puntata de La Pennicanza in onda il 5 marzo. Fiorello e la parodia di Sal Da Vinci. Vestendo i panni del cantante, lo showman offre una delle sue parodie: “Cazzullo? Ci sono rimasto male” spiega il finto Sal. “ La mia famiglia ha sempre amato Cazzullo. Compravamo il Corriere e ritagliavamo il suo articolo, il resto del giornale lo buttavamo e la sera ci mettevamo sul divano a leggere l’articolo di Cazzullo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cazzullo? In famiglia ritagliavamo sempre i suoi articoli e buttavamo il resto del giornale. Ci sono rimasto male”: il Sal Da Vinci fake di Fiorello risponde alla stroncatura del giornalista

Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: “Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale”Fiorello imita Sal Da Vinci alle prese con le critiche di Cazzullo: "La mia famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora dice che la mia canzone è...

Sal Da Vinci, bagno di folla per il ritorno a Napoli dopo Sanremo: la risposta alla stroncatura di Cazzullo su «Per sempre sì»«Sono arrivate un sacco di provocazioni, magari a volte la mente genera delle cose un po’ strane.

Una selezione di notizie su Cazzullo In famiglia ritagliavamo....

Temi più discussi: Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale; VIDEO| Fiorello imita Sal Da Vinci dopo la stroncatura di Aldo Cazzullo: In famiglia ci siamo rimasti male; Fiorello imita Sal Da Vinci, 'Cazzullo? In famiglia ci siamo rimasti male'; Sal Da Vinci risponde a Cazzullo: Non rispondiamo a provocazioni, io canto l'amore.

Fiorello imita Sal Da Vinci, Cazzullo? In famiglia ci siamo rimasti maleGag surreali, imitazioni e collegamenti a La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. (ANSA) ... ansa.it

Fiorello imita Sal Da Vinci: ecco il video diventato virale sui socialFiorello imita il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci dopo la stroncatura del giornalista Aldo Cazzullo: In famiglia ci siamo rimasti male. corrierenazionale.it

Ad Eros Ramazzotti la canzone di Sal Da Vinci piace, ma non pensa che sia adatta per l'Eurovision #erosramazzotti #Eurovision #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com